Vanoli concede riposo alla Fiorentina. E i rientri importanti dalle nazionali...

Dopo l'allenamento a porte aperte di ieri al Viola Park, Paolo Vanoli ha concesso un paio di giorni di riposo alla sua Fiorentina.

Il riposo concesso

La squadra si ritroverà dunque martedì al centro sportivo di Bagno a Ripoli per iniziare a preparare la prossima, importantissima partita contro l'Hellas Verona.

Rientri azzurri

E così il tecnico viola spera di poter riabbracciare presto i rientri dalle nazionali, in tutto sei. La certezza è che sia Ndour che Kean torneranno mercoledì in città e da giovedì saranno a disposizione. Lo scrive La Nazione.