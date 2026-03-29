Ceccarini: "Kean-Milan? Ecco qual è la situazione attuale sull'interessamento dei rossoneri"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com anche della possibilità Moise Kean per l'attacco del Milan, con la società rossonera alla ricerca di una punta per la prossima stagione.

Le parole di Ceccarini

“Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea. Di sicuro piace Retegui, che un anno fa si è trasferito in Arabia all'Al-Qadisiyya. Il giocatore tornerebbe volentieri anche in Italia ma per fare questa operazione servono numeri importanti visto che è stato pagato quasi 70 milioni e ha uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione. E allora ecco che i riflettori si stanno accendendo anche su Castro del Bologna. Per l'attaccante argentino il club rossoblù chiede 40 milioni di euro dopo averlo acquistato nel gennaio 2024 dal Velez Sarsfield per 15 milioni”

E su Kean

“Il vantaggio in questo caso sarebbe l'ingaggio decisamente abbordabile. Anche in Francia ci sarebbe stata un'altra pista da seguire ovvero Panichelli dello Strasburgo. L'infortunio al legamento crociato riportato proprio in queste ore durante un allenamento con la Nazionale Albiceleste lo mette di fatto fuori mercato. Difficile l'ipotesi Kean anche in virtù della clausola rescissoria di 62 milioni di euro”