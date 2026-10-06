Da Montenegro ad Elia, fino Trapani: c’è Fiorentina in campo anche durante la sosta

La sosta per le Nazionali è quasi giunta al termine ed ha visti impegnati vari calciatori della Fiorentina in giro per il mondo. Ci sono però alcuni giocatori viola che non hanno visto interrotti i loro campionati: si tratta di quelli attualmente in prestito in Serie C, i quali hanno avuto modo di scendere in campo con le rispettive squadre, dal momento che la terza serie italiana non è stata stoppata dalle Nazionali.

Tanto spazio per Sadotti, Trapani e Montenegro

Delle prime 10 gare stagionali delle Dolomiti Bellunesi, il centrocampista viola classe 2007 Luca Montenegro ne ha giocate 9 da titolare, entrando a gara in corso soltanto in Coppa Italia di Serie C contro l’Arzignano. Per lui un assist decisivo nel turno precedente di Coppa, contro il Treviso di Pietro Leonardelli: l’estremo difensore grossetano classe 2006 di proprietà della Fiorentina ancora attende invece di giocare la prima partita stagionale. Titolare in 7 gare su 9 all’Alcione Milano Edoardo Sadotti, difensore centrale classe 2006 che lo scorso anno ha guidato la difesa della Fiorentina Primavera. Stesso ruolino per Niccolò Trapani, 2006 ed ex capitano della Primavera viola, titolare 7 volte su 9 in stagione all’Alcione.

Sempre in campo (o quasi) Elia, mentre Evangelista…

Titolare inamovibile del Bari il difensore centrale Mirko Elia, che dopo un’ottima annata a Forlì lo scorso anno si è avvicinato a casa, essendo leccese di nascita. Il classe 2005 viola ha giocato tutti i minuti stagionali dei biancorossi tranne uno spezzone contro il Barletta, ed ha trovato anche un gol, decisivo, in Coppa Italia di Serie C contro il Casarano. 9 le presenze dell’ala Carlo Evangelista alla Pergolettese: il classe 2007 umbro sta comunque riuscendo ad entrare nelle rotazioni del club lombardo.