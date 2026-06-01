Benassi saluta: "Siamo alla fine di un percorso, mi avete fatto innamorare di questo mestiere"

Marco Benassi, ex centrocampista della Fiorentina, ha scritto un lungo messaggio sui social per salutare il gruppo della Fiorentina U18, squadra con cui ha collaborato come profilo di aiuto al tecnico Capparella. Lo stesso Capparella adesso è in pole per sostituire Galloppa in Primavera. Promozione in vista anche per Benassi?

Le parole di Benassi

“Cari ragazzi, mi sento di dirvi 2 parole ora che siamo giunti alla fine del nostro percorso! Abbiamo iniziato 10 mesi che non avevo un idea ben precisa di quello che mi aspettasse, non sapevo se potesse piacermi questa nuova esperienza, non sapevo come sarebbe stato essere per la prima volta dall’altra parte, ma grazie a voi mi sono bastati 3 giorni e mi era tutto chiaro! Mi avete fatto innamorare di voi, mi avete fatto innamorare di questo mestiere, con il vostro essere spensierati, a volte ingenui, a volte ancora ragazzi!! Mi avete fatto arrabbiare, urlare, tornare a casa nervoso matto, ma passo dopo passo abbiamo costruito qualcosa di unico e speciale!”.

Il percorso recente

"Abbiamo conquistato il Viareggio, ma soprattutto gli ultimi mesi abbiamo recuperato 10 punti per arrivare al nostro sogno playoff! Ieri ci è mancato quel piccolo centimetro che nella vita come nello sport fa spesso la differenza.. non c è da abbattersi ma da essere fieri ed orgogliosi per quello che siamo diventati!!! Ognuno di voi mi resterà nel cuore, perché quello che mi avete dato ogni giorno di questi 10 mesi non lo dimenticherò mai!! Grazie di cuore gruppo 2008 vi voglio un bene infinito".