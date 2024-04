‘A Napoli sanno che tifo per la Fiorentina e lo zio di Mandragora…’

“Ho tanti amici a Napoli perché al golfo di Napoli e a Napoli stesso ho regolarmente fatto le vacanze negli ultimi decenni, ho molti amici, sanno tutti che tifo la Fiorentina e tra l’altro al museo di Capodimonte ho un dipendente che è lo zio di un calciatore viola, Mandragora. Sono sempre stato pienamente trasparente su questo e certamente ci sfottiamo ogni tanto su queste nostre preferenze diverse” in ambito calcistico". Lo ha detto a Controradio il candidato sindaco a Firenze per il centrodestra, Eike Schmidt.

‘In commissione avevamo un ruolo tecnico, non politico’

Parlando poi di alcune sue idee cambiate sul restyling dello stadio Artemio Franchi, Schmidt ha spiegato:”Ho fatto parte della commissione tecnica ed il nostro compito era proprio quella di verificare fra i progetti che sono stati presentati, e non solo per lo stadio, per la riqualificazione” di un’area a “semicerchio in cui è inserito proprio lo stadio. Noi avevamo un compito puramente tecnico, di vedere quali di questi progetti era il migliore con tutte le prescrizioni della sovrintendenza, che poi sono stati adottate dal ministero della Cultura, allora guidato da Franceschini, ed anche alle norme esistenti del codice dei beni culturali e del paesaggio. La commissione non aveva nessun ruolo politico ma tecnico”. Si ringrazia Italpress per le dichiarazioni.