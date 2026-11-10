Bucciantini: "Le critiche a De Gea ci stanno, una campagna contro di lui no. Mi ha fatto male vederlo a terra dopo l'uscita"

L'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione attuale in casa gigliata e sull'ultima prestazione contro la Juventus.

Sulla difesa

“Prendendo 2 gol a partita ti precludi la vittoria su circa 20 partite. Le prestazioni stano migliorando, ma il problema dei gol presi rimane. Fare tre gol per vincere una partita è tosta. De Gea? Per ora è insufficiente, credo lui sia il primo a prendersela con se stesso. Mi ha fatto male vederlo a terra dopo l'uscita a vuoto contro la Juventus”.

Su De Gea

“C'è anche il fatto che la Fiorentina non ha un dodici da mettere in campo, a differenza di altre squadre. Se ci fosse stato Martinelli ci sarebbe stata una pressione per provarlo. Si può fare una critica a De Gea ma non una campagna contro di lui. A questo punto l'ideale sarebbe portare più su la difesa".