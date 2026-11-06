Bucciantini: "Tutti vorrebbero Oulai e Gonçalves in campo, penso lo voglia anche Vanoli"

Marco Bucciantini, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno per parlare della Fiorentina analizzando vari temi ad essa legati.

Oulai e Gonçalves, meno utilizzati del previsto

"Sono i giocatori che tutti vorrebbero vedere in campo e penso sia anche l'obiettivo del mister. Vanoli si è riaffidato da subito a quei giocatori che l'avevano aiutato lo scorso anno, ha cercato le sue sicurezze. Capisco anche i cambi di Sassuolo, incluso Beto che ha un difetto di condizione. Capisco meno i cambi al 90' contro l'Atalanta. Oulai va disciplinato ma è molto vicino al ritorno dal 1'. Fagioli non rende e questo dovrebbe incoraggiare esperimenti diversi in campionato".

Questione di mentalità

"Le sue dichiarazioni nel post partita sull'aver perso “mentalmente” Ndour e Fagioli possono fare riferimento alla lunga sosta per le Nazionali in cui i due sono stati assoluti protagonisti, ognuno con la propria rappresentativa. È probante e le energie mentali si disperdono. Il mister è schietto, non si sottrae alle domande".