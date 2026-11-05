"La Fiorentina è protagonista di una crescita esponenziale. Non è piu quella di qualche mese fa"

Questo pomeriggio il giornalista Riccardo Mancini, ai microfoni di Radio Serie A, avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Un pensiero che dovrebbe far tornare il sorriso ai tifosi viola.

“Direi che la Fiorentina è una squadra che sta crescendo molto a livello di mentalità. Questo perchè vedo una squadra che oltre ad essere intensa, quando ha il pallone ma anche quando non ce l'ha, vedo molto decisa nei contrasti e nel provare le giocate. Non vedo piu la Fiorentina intimidita che vedevamo un po' di tempo fa, soprattutto nella scorsa stagione”.

“La Fiorentina è protagonista di una crescita esponenziale”

Ha anche aggiunto: “Per questo dico che sta crescendo. Sto vedendo una crescita esponenziale di questa squadra, che credo sia giusto sottolineare. Poi che abbia dei limiti resta evidente. Che non sia ancora la Fiorentina che ci si aspettava e che voleva Paolo Vanoli è un'altra evidenza, però credo che a Firenze si sia cominciato a tracciare la strada giusta”.