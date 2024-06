Un ex portiere viola può rimanere in Serie A. Gasperini non he ha più bisogno

Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell'Atalanta, è nel mirino di un club di Serie A, che ha già avviato i primi contatti per un possibile trasferimento a titolo temporaneo con opzione di riscatto.

Gollini può continuare in Serie A

Dopo le esperienze in prestito con Fiorentina, Tottenham e Napoli, il portiere potrebbe presto trovare una nuova casa in Serie A. Il Torino - riporta Tutto Atalanta - ha manifestato un concreto interesse per lui, muovendo i primi passi per avvicinarsi al giocatore.

La formula

Il trasferimento potrebbe avvenire con la stessa formula già utilizzata in precedenza con la Fiorentina, ossia a titolo temporaneo con opzione di riscatto.