L'agente di Thiago Motta fa chiarezza sul dopo-Grosso: "Mai contattati dalla Fiorentina"

Tutto ormai punta verso il ritorno di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina, dopo l'esonero di Fabio Grosso arrivato ieri sera, ma tra i nomi fatti era spuntato anche quello di Thiago Motta. Oggi, il suo rappresentante ha fatto chiarezza sull'accaduto.

Le parole dell'agente

Tramite i propri canali social, Alessandro Canovi ha fatto sapere che le trattative tra le parti non sono mai neanche decollate, contrariamente a quanto letto tra ieri sera e stamani. “Non siamo mai stati contattati, ergo mai ricevuta una proposta salariale né, conseguentemente, mai prodotta una richiesta”. L'idea Thiago Motta, dunque, è rimasta relegata a quello: solo un'idea, prima di ri-tuffarsi su Vanoli.

Il post di Canovi