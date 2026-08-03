Galli: "Paratici non si è impantanato, gli esterni sono da pensare bene. Mastantuono? Deve valorizzare la Fiorentina, non la sua carriera"

Qualche dubbio sui ritmi un po' rallentati del mercato viola? Non per Giovanni Galli, ex portiere viola, che ha parlato così a Tmw:

"No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Negli ultimi anni la squadra doveva vendere prima di acquistare e aspettare gli ultimi giorni per vedere i giocatori che le squadre avevano fuori rosa, invece ora ha dato un'impronta ben precisa. Ci sono giocatori che possono andare bene per il progetto, li hanno presi e li hanno portati a casa: questo è un messaggio importante anche per i tifosi e per tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare a lottare per l'Europa che conta. La Conference ha un po' stufato: porta via energia e basta. Gli arrivi di Atta e Oulai sono già due.

Ho sposato appieno tutto quello che sta facendo Paratici, ma mi è dispiaciuto per Comuzzo. Sugli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta. C'è da capire se serviranno degli esterni come Berardi e Laurienté o degli esteri che sanno crossare come Saelemaekers perché l'area la riempi con la forza atletica di Kean, Piccoli o Atta. Aspetto, ma sono molto ottimista.

Mastantuono? Sicuramente il fascino del giocatore perché arriva dal Real Madrid, ma c'è da capire se il ragazzo ha le caratteristiche per essere inserito in un contesto di squadra. Daniel Bertoni ha detto che è uno che dribbla anche le siepi: in un contesto organizzato è vero che c'è bisogno di un talento che salta l'uomo, ma non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera. Deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, che è ben diverso".