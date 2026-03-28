Dimarco contro le polemiche post esultanza: "Come possiamo essere arroganti se non andiamo al mondiale dal 2014? Felice di incontrare Dzeko"

A tre giorni dalla finale degli spareggi per l'acceso al prossimo Mondiale contro la Bosnia Herzegovina, questo pomeriggio il terzino dell'Inter e della Nazionale Italiana Federico Dimarco ha parlato in conferenza stampa per smorzare le tante polemiche dopo l'esultanza post Irlanda del Nord.

“Sono qui visto che dopo la gara contro l'Irlanda del Nord sono stato protagonista di un episodio. Rispetto ogni club e qualsiasi nazionale, è stata una reazione istintiva. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto. lo non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci”.

“Come potrei essere arrogante se manchiamo dai mondiali dal 2024?”

Ha anche aggiunto: “Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini".