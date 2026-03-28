Niang: "Ho firmato un contratto fino a giugno con la Fiorentina, ma voglio affermarmi in viola. Il progetto è ideale per me"

Nelle ultime ore il difensore della Fiorentina Under 18 Papà Alou Niang, fresco vincitore del Torneo di Viareggio con i viola, ha parlato al media sportivo africano Africafoot del suo momento a Firenze. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Mi sono allenato all'Accademia Mawade Wade di Dakar. Ho appena firmato con la Fiorentina fino al 30 giugno, sono determinato ad affermarmi e ho la speranza di prolungare la mia permanenza nel club. Nulla è facile nella vita, ne sono consapevole e sono pronto a dare il massimo. Questo è un passo importante nella mia giovane carriera calcistica e una grande opportunità da cogliere al volo. Il progetto della Fiorentina è quello di continuare il mio percorso di crescita e aiutarmi a progredire”.

Ha parlato anche delle sue ambizioni come calciatore: “È un progetto ideale per un giovane calciatore come me, che sogna di giocare un giorno ai massimi livelli del calcio mondiale. Prima mi metterò alla prova nelle giovanili della Fiorentina e, con l'aiuto di Dio, magari arriverò in prima squadra. Credo in me stesso, ma rimango umile, pur continuando a lavorare sodo. So che per raggiungere i propri obiettivi servono molti sacrifici. La mia ambizione è quella di affermarmi nella Fiorentina, arrivare a giocare in Serie A e un giorno approdare nella nazionale senegalese”.