Un altro che ha trovato fortuna lasciando Firenze: Zaniolo ha convinto l'Udinese. Pronta la doppia cifra per il riscatto

Non ha ritrovato la Nazionale ma la fiducia e la continuità sì: Nicolò Zaniolo ha lasciato la Fiorentina proprio per rilanciarsi e ha fatto la scelta giusta andando a Udine, in prestito dal Galatasaray. Il classe '99 ha convinto il club friulano a riscattarlo a circa 10 milioni a fine stagione.

Un importo neanche così basso per la realtà dell'Udinese e che la dice lunga sul rendimento dell'ex viola: 5 reti in campionato e una continuità di impiego che a Firenze non ha mai mostrato.