Abodi: "Non mi ha sorpreso nessuno in particolare ma Kean ha quel passo in più... ragazzo sfacciato e appassionato"

Si è espresso anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi a La Gazzetta dello Sport, sui match di qualificazione al Mondiale che vedono impegnata l'Italia e in particolare su alcuni singoli, tra cui Kean:

“Sorpreso da nessuno, ma Kean ha quel passo in più. Si vede che ha fame, che ha voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati, ma anche sfacciati e appassionati. Lui incarna bene le due cose, così come Pio Esposito e qualcun altro”.