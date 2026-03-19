Runjaic si coccola Zaniolo: "E' cambiato rispetto al passato, oggi lavora solo per migliorare. Piace a tanti e non solo in ottica nazionale"

Questo pomeriggio l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova, nel presentare la sfida ha parlato dell’ex attaccante di Fiorentina e Roma Nicolo Zaniolo, che nell’ultima stagione in bianconero sta tornando ai livelli di qualche anno fa.

"Non è cambiato nulla per noi. Quando si lavora con i giocatori delle nazionali bisogna tenere conto di tanti fattori, un ct non vede tutti i giorni i suoi giocatori. Zaniolo qui sta fornendo prestazioni solide, giocando buone partite, sta lavorando in maniera dura, se paragoniamo questo Zaniolo a quello del passato è un ragazzo che sta lavorando molto per migliorare. Questo è dimostrato anche da fatti e dati, non avesse portato in campo la giusta intensità ed energia non avrebbe giocato così tanto con noi. In alcuni stadi viene fischiato, me ne sono accorto anche io, ma penso sia un tipo di giocatore che molti stimano”.

“Le ultime prestazioni hanno attirato su di lui attenzioni non solo in ottica nazionale”

Ha anche aggiunto: “Deve canalizzare in maniera giusta la sua energia, penso che possa diventare un giocatore interessante non solo per l'Udinese ma anche per altre squadre, sa bene che le prossime partite sono importanti per noi e per lui, vuole dare il suo contributo per raggiungere il nostro obiettivo che è raccogliere molti punti, attirando attenzioni non solo in ottica nazionale. Noi lo spingiamo ogni giorno, nel mondo del calcio non si possono mai sapere, le cose possono sempre cambiare da un giorno all'altro, incrocio le dita per lui in ottica anche convocazione in nazionale e speriamo che possa continuare ad attestarsi su buoni livelli".