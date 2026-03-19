Nagelsmann dirama la lista dei convocati della Germani, e la scelta su Gosens non sorprende nessuno

Questo pomeriggio la nazionale tedesca ha reso noto la lista dei convocati in vista delle due amichevoli del 27 marzo in casa della Svizzera e del 30 marzo in casa con il Ghana: la Germania infatti, a differenza della Nazionale italiana è già certa di un pass per il mondiale. E nonostante la Fiorentina di Paolo Vanoli si stia riprendendo rispetto al disastroso inizio di stagione, non arrivano buone notizie per il terzino gigliato Robin Gosens.

Nagelsmann non considera Robin Gosens

Robin Gosens infatti non rientra nelle scelte del CT Julian Nagelsmann, che in occasione delle due partite amichevoli ha scelto di premiare i due giovani in ascesa del Bayern Monaco Jonas Urbig e Lennart Karl, alla prima convocazione con la nazionale maggiore. Oltre al terzino sinistro viola assenti anche altri due “italiani”: Yann Bisseck dell’Inter e Niclas Fullkrug del Milan.

Questa la lista completa dei convocati della Germania:

PORTIERI: Baumann, Nubel, Urbig

DIFENSORI: Anton, Brown, Gross, Kimmich, Pavlocic, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Stach, Tah, Thiaw, Vagnoman

CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Havertz, Karl, Leweling, Nmecha, Sane, Schade, Undav, Wirtz, Woltermade