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Come sta Oulai? Le speranze (concrete) di poter ritornare in campo in Coppa

Marco Masoni /
Christ Inao Oulai
Christ Inao Oulai. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Christ Inao Oulai vede avvicinarsi il rientro. Il centrocampista ivoriano della Fiorentina si era fermato dopo 24 minuti contro il Torino per un fastidio al retto femorale destro, facendo temere uno stop prolungato. 

In gruppo a Venezia

Gli esami strumentali avevano però escluso lesioni di rilievo permettendogli di riprendere il lavoro e di restare nel gruppo per la trasferta di Venezia.

E ora ha voglia di giocare

In vista della sfida di Coppa Italia contro il Pisa, Oulai coltiva concrete speranze di tornare in campo. Vanoli potrebbe essere incline a fare alcune rotazioni nella squadra e quindi potrebbe offrirgli spazio, forse anche dal primo minuto. 

Il giocatore si sente pronto e scalpita per aiutare la Fiorentina.

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