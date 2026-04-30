Il CIES premia Martinelli: il viola tra i più preziosi giovani portieri d'Europa. I dettagli

Il noto portale di statistiche CIES ha composta una speciale classifica che analizza i 100 portieri che militano nei top-5 Paesi d'Europa che non hanno ancora compiuto 23 anni, con il valore di mercato stimato più alto, in base al loro rendimento e impiego.

La classifica

In cima alla lista, con un valore di 47 milioni di euro, troviamo Mike Penders, il portiere belga in prestito dal Chelsea allo Strasburgo, mentre al 25° figura Tommaso Martinelli, estremo difensore di proprietà della Fiorentina in prestito alla Sampdoria, con un valore di 4,7 milioni di euro.

Terzo in Italia

Il classe 2006 viola è il terzo italiano più prezioso dietro a Lorenzo Palmisani del Frosinone (7,2 milioni) e il ben noto e di recente salito agli onori della cronaca Edoardo Motta, portiere della Lazio (5,5 milioni).