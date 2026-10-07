Vanoli garanzia dopo la sosta: il mister della Fiorentina battuto solo da... un suo giocatore
Dopo tre lunghe settimane di pausa, la Fiorentina riprende a giocare con l'obiettivo di risalire la classifica. La domanda sorge spontanea: che squadra ritroveremo alla ripresa, in occasione del match contro il Genoa? Difficile dirlo, ma la storia di Paolo Vanoli lascia ben sperare.
Soste ben sfruttate lo scorso anno
Guardando alla scorsa stagione, quando Vanoli prese il posto di Pioli alla guida della Fiorentina, i numeri indicano che il tecnico sappia sfruttare al meglio le pause dal campionato. Lo scorso anno, dopo l'esordio in panchina proprio contro il Genoa, ebbe due settimane per lavorare per via degli impegni delle Nazionali. Alla ripresa, il 22 novembre, riuscì a fermare sull'1-1 la Juventus. Ancora meglio nel girone di ritorno quando, dopo la pausa per i playoff Mondiali, mise una bella ipoteca sulla salvezza grazie al successo per 0-1 sul campo del Verona.
Un solo passo falso, non senza sfortuna
Questa caratteristica, ovvero di presentare una squadra al meglio delle proprie possibilità dopo un periodo di inattività, Vanoli se la porta dietro dai tempi del Torino. Nella stagione 2024/25, quando guidò i granata ad una tranquilla salvezza, su 4 partite post pausa per le Nazionali ne perse solo una e con la sorte particolarmente avversa. Era il 20 ottobre 2024 e il Toro perse per 3-2 sul campo del Cagliari: decisiva un'autorete di Coco a 12 minuti dalla fine. Un'unica punta di amarezza in una striscia di risultati positivi, che Vanoli intende proseguire sabato al Ferraris.