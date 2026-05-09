L'Inter fa festa all'Olimpico, Sarri e i suoi non reggono l'urto. La nuova CLASSIFICA di Serie A
L’Inter festeggia nel miglior modo possibile la conquista dello scudetto arrivata nello scorso fine settimana. I nerazzurri suggellano il titolo andando a vincere all’Olimpico contro la Lazio in maniera netta (3-0).
La gara
La formazione allenata da Chivu parte benissimo e va in vantaggio al 6’ con Lautaro Martinez. Al 39’ c’è il raddoppio di Sucic con una conclusione dai venti metri, al termine di una bella azione corale.
Al 59’ Lazio in dieci a causa dell’espulsione di Romagnoli per un brutto fallo commesso a centrocampo. I biancocelesti provano ad accorciare le distanze con Isaksen, ma è l’Inter ad andare nuovamente a segno con Mkhitaryan al 76’: conclusione forte e ravvicinata dell’armeno.
La classifica
Una gara questa poco influente per la classifica della Serie A. L’Inter, per così dire, consolida il suo primo posto allungando, almeno momentaneamente, sulla seconda. La Lazio è ottava con un punto di vantaggio sull’Udinese.
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.