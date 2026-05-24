Il pugile fiorentino Paolo Bologna batte Schininà e si laurea campione europeo Ebu Silver

Arriva un'altra vittoria per il pugile fiorentino e calciante degli Azzurri di Santa Croce Paolo Bologna, che ieri sera si è laureato Campione europeo Ebu Silver categoria Pesi Medi battendo Federico Schininà durante il TAF- The Art of Fighting all’Allianz Cloud di Milano.

Dominio

Un match dominato e gestito bene dall'inizio alla fine per Bologna, che strappa così la cintura appartenuta a Dario Morello, che sarebbe dovuto essere il suo avversario prima di un infortunio con lesione che gli è costato l'incontro. I due, però, si rincontreranno presto sul ring.

Vittoria per un altro fiorentino

Da Firenze presenti a Milano oltre 200 tifosi fiorentini arrivati dal capoluogo toscano per sostenere il proprio beniamino. Bologna allunga così il suo score portandosi a 14 vittorie, 0 sconfitte e 2 pareggi. Vittoria anche per Yassin Hermi, altro pugile fiorentino e calciante dei Verdi, che ha vinto la semifinale per il titolo italiano nella categoria pesi super medi sconfiggendo Joshua Nmomah.