Gli osservatori della Fiorentina volano in Argentina per seguire un centrocampista del Tigre. Ma a vederlo ci saranno altre squadre italiane

La Fiorentina è già al lavoro in vista delle prossime finestre di mercato e continua a sondare il terreno in Sudamerica. Nel mirino c'è un centrocampista classe 2003 del Tigre: Santiago González.

Questa sera il Tigre giocherà in campionato contro il Defensa y Justicia e, secondo quanto riporta il giornalista Uriel Iugt, al match assisteranno gli scout della società viola. La Fiorentina, però, non è l'unica squadra italiana a seguire il ragazzo. In Argentina infatti ci saranno anche gli osservatori di Bologna, Lazio e Venezia.