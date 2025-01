Due condizioni e il Bologna può liberare la Fiorentina dall'ingaggio di Biraghi ma il capitano viola deve abbassare le pretese

Sembrava destinato ad andarsene per primo e invece è ancora a Firenze e “si allena con il resto della squadra”. L'era di Cristiano Biraghi pare comunque vicina alla sua conclusione, che però non è imminente: secondo il Corriere dello Sport il Bologna è pronto a venire incontro al capitano viola già ora a gennaio. Ci sono due condizioni però da realizzare: l'uscita di Lykogiannis e un'offerta vicina agli zero euro alla Fiorentina, visto il contratto in scadenza a giugno.

Dal canto suo però Biraghi non potrà chiedere cifre astronomiche e simili a quelle che guadagna ora a Firenze.