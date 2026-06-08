Moretto: "Sono due le squadre italiane interessate ad Acerbi, che potrebbe rimanere anche a Milano"

Sul canale You Tube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Francesco Acerbi, che saluterà l'Inter a fine mese e diventerà svincolato. Di lui si è parlato anche in ottica Fiorentina.

Le parole di Moretto

“Si è parlato tanto di Acerbi in orbita Arabia dopo il contatto a gennaio con Inzaghi. Poi dopo non si è concretizzato. La novità è che Acerbi potrebbe rimanere in Italia".

Le squadre interessate

"Lo vogliono Genoa e Monza, che hanno iniziato a muovere i fili della trattativa. Potrebbe rimanere in Serie A e anche a Milano nel caso scegliesse i brianzoli”.