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Pongracic: "Contro squadre come l'Inter bisogna essere tosti. Possiamo fare risultato se..."

Redazione /
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Marin Pongracic
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è stato intervistato da DAZN prima della partita contro l'Inter

"Contro squadre come l'Inter…"

Pongracic ha dichiarato: “Miglior attacco contro peggior difesa? Sicuramente contro squadre di livello come l'Inter bisogna difendere con tutta la squadra. Dobbiamo essere tosti e cattivi”.

"E se facciamo una grande partita…"

E ha aggiunto: "Facendo una grande partita abbiamo l'occasione di fare un bel risultato

 

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