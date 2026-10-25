Pongracic: "Contro squadre come l'Inter bisogna essere tosti. Possiamo fare risultato se..."

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è stato intervistato da DAZN prima della partita contro l'Inter:

"Contro squadre come l'Inter…"

Pongracic ha dichiarato: “Miglior attacco contro peggior difesa? Sicuramente contro squadre di livello come l'Inter bisogna difendere con tutta la squadra. Dobbiamo essere tosti e cattivi”.

"E se facciamo una grande partita…"

E ha aggiunto: "Facendo una grande partita abbiamo l'occasione di fare un bel risultato