Pongracic: "Contro squadre come l'Inter bisogna essere tosti. Possiamo fare risultato se..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è stato intervistato da DAZN prima della partita contro l'Inter:
"Contro squadre come l'Inter…"
Pongracic ha dichiarato: “Miglior attacco contro peggior difesa? Sicuramente contro squadre di livello come l'Inter bisogna difendere con tutta la squadra. Dobbiamo essere tosti e cattivi”.
"E se facciamo una grande partita…"
E ha aggiunto: "Facendo una grande partita abbiamo l'occasione di fare un bel risultato
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