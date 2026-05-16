Un accordo a metà strada tra Pioli e la Fiorentina. Ecco com’è andata e quanto avrebbe dovuto percepire il tecnico

Finalmente è arrivata l’ufficialità: le strade di Stefano Pioli e della Fiorentina si sono definitivamente divise. Il tecnico era ancora sotto contratto, ma adesso è arrivata la separazione consensuale tra le parti e l’interruzione del rapporto.

Pioli-Fiorentina, ufficialmente finita

Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda, riportati da Tuttomercatoweb.com. Pioli, firmando fino al 2028, avrebbe dovuto percepire ancora una cifra prossima ai 6 milioni di euro netti complessivi. Eppure è stato trovato un accordo.

Qualche ulteriore dettaglio

Il tecnico e la Fiorentina, infatti, hanno raggiunto l’intesa “a metà strada”. Il rapporto lavorativo è stato anticipatamente concluso con un accordo che ha cercato di soddisfare -per quanto possibile- le esigenze di entrambi.