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La formazione ufficiale della Fiorentina: Andreazzoli conferma il modulo e si affida al tandem Croci-Forte dietro a Campaniello

Filippo Razzolini /
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Federico Croci
Federico Croci. Foto: Fiorentinanews.com
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Alle ore 14.30 la Fiorentina Primavera sfida il Septemvri Sofia nell'andata del primo turno dei playoff di Youth League, tra le mura amiche del Viola Park, e Aurelio Andreazzoli ha scelto i titolari per la gara.

Difesa e centrocampo

Tra i pali ecco Fei, in difesa terzetto con il mancino croato Boskovic sul centro sinistra, in mezzo capitan Turnone e sul centro destra Melani. Mediana composta da Mataran e Samuel Beldenti, sulle fasce Perrotti a sinistra e Martini a destra.

Campaniello punta centrale 

A guidare l'attacco è l'ex Empoli Thomas Campaniello, alla prima da titolare in stagione, supportato da Forte e ovviamente dalla stellina classe 2010 Federico Croci, a quota 7 gol in 8 partite stagionali e pronto a mettersi in mostra anche in Europa.

Le formazioni

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Boskovic, Turnone, Melani; Martini, Samuel Beldenti, Mataran, Perrotti; Croci, Forte; Campaniello.

Septemvri Sofia: Kehayov; Stoichkov; Tanev; Trankov, Chelebiev, Mihaylov, Genchev, Dobrev, Petkov, Vutov, Dzhamov.

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