E purtroppo arriva l'ufficialità: il report medico di Parisi conferma la rottura del crociato

Era sembrato da subito un problema non da poco, che ha costretto Fabiano Parisi a lasciare il campo anzitempo contro la Fiorentina. Brutta tegola per i viola, che tramite i propri canali social hanno certificato la gravità dello stop fisico dell'ex Empoli.

Il comunicato viola

Il comunicato non lascia spazio a interpretazioni: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”.

Lungo stop

Se non altro, è un infortunio che arriva a stagione finita: tuttavia, prima di sei mesi, è quasi impossibile ipotizzare un suo rientro in rosa.