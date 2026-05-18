Fagioli per Parisi: "Tornerai più forte fratello". E il terzino viola ringrazia per l'affetto ricevuto

Scambi di messaggi social tra Fabiano Parisi e Nicolò Fagioli, con il centrocampista della Fiorentina che ha voluto mandare un messaggio pubblico di affetto e vicinanza al compagno, che ieri durante la gara contro la Juventus si è rotto il crociato.

Il messaggio di Fagioli

“Tornerai 100 volte più forte di quello che sei già. Ti aspettiamo fratello” ha scritto Fagioli in una story Instagram poi restata da Parisi.

I ringraziamenti di Parisi

Ieri sera lo stesso terzino viola, che si opererà in queste ore a Roma, aveva scritto e ringraziato: “Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi ha dato tanta forza”.