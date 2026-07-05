Carlo Conti: "Kean resterà a Firenze. Grosso? Basta che faccia come nel 2006 con la Nazionale"

Il conduttore e tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha parlato a tuttomercatoweb.com da un evento organizzato per il Meyer a Forte dei Marmi.

Su Kean

"Kean? Spero che rimarrà. Vedremo, spero farannoun ottimo mercato. Nell'ultima di campionato sono andato a salutarlo e gli ho fatto i complimenti. Sanremo? Non lo so. Intanto facciamolo tornare a segnare reti".

Sulla Fiorentina

"È molto semplice. Come siamo arrivati

quest'anno? Ecco.. un pochino meglio. Ho grande fiducia in Paratici e nella costruzione della società, di una struttura che finora non c'era. Poi, spero, arriveranno i giocatori e i risultati. Grosso? Basta che faccia una cosa come quella che ha fatto nel 2006".



