L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran è intervenuto a Sky Sport prima della gara di questa sera di Conference League: "Questo è un ottavo di finale di una competizione europea, non c'è un favorito. Va dimostrato di essere superiori sul campo facendo ciò che abbiamo preparato nel corso degli allenamenti. Per me e per i compagni è importante giocare in questo palcoscenico, vogliamo disputare la miglior partita possibile per metterci nelle condizioni più favorevoli per il ritorno".

Prosegue: "Cerco di ascoltare i consigli dell'allenatore e dei miei compagni. Faccio tutto il possibile per migliorare".

E alla domanda se gli piace il ruolo in cui gioca risponde: "Sì, mi piace giocare con un altro attaccante. Faccio quello che mi chiede il mister, io sono al servizio della squadra".