L'ex vice-ct dell'Argentina ai tempi di Sabella, nonché storica figura all'interno della Seleccion, Claudio Gugnali, è stato intervistato da SportItalia. All'emittente TV ha trovato modo di parlare anche di due giocatori della Fiorentina, che sono nel giro della nazionale albiceleste: Lucas Beltran e Nicolas Gonzalez.

Beltran

"Lucas è un giocatore che si è fatto nel River - ha detto - E' stato mandato in prestito al Colon di Santa Fe, dove non riuscì ad incidere. Tornando al River invece è maturato facendo la differenza. E' un attaccante con una tecnica molto buona, bravo a finalizzare le opportunità che ha, diamogli tempo in Italia".

Lucas e Nico

Poi ha aggiunto: "Nico è già un giocatore affermato a livello mondiale, che si rende molto utile alla Seleccion argentina. Possono fare molto bene insieme nella Fiorentina. Nico già ha fatto vedere belle cose, Beltran credo che saprà affermarsi in Toscana".