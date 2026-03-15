Dopo il k.o. con la Fiorentina, il Como non si ferma più: scontro Champions cruciale vinto con la Roma. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A

Vittoria in rimonta in zona Champions per il Como che ha battuto la Roma per 2-1 nel match delle 18. E dire che l'avvio di gara era stato tutto di marca giallorossa, con il rigore segnato da Malen dopo sette minuti.

Dopo lo 0-1 del primo tempo però, la squadra di Fabregas ha acceso subito la ripresa grazie al pari immediato di Douvikas, servito da Valle sul filo del fuorigioco. Decisivo il rosso a Wesley al 64', in una fase in cui entrambe stavano cercando il vantaggio e così gara nelle mani del Como, che l'ha vinta grazie a un tap-in al 79' di Diego Carlos. Un successo che permette ai lariani di issarsi in solitaria al quarto posto.

La NUOVA classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.