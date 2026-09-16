Una vita alla Fiorentina, da giugno svincolato: Venuti può ripartire dalla Serie B

Il mercato estivo si è chiuso ormai da un paio di settimane, ma per i giocatori rimasti senza squadra c'è ancora tempo per accasarsi e affrontare da protagonisti questa stagione. Tra gli svincolati c'è anche Lorenzo Venuti, cresciuto nella Fiorentina e arrivato a totalizzare con la prima squadra 100 partite tra il 2019 e il 2023.

La chiamata da un club di Serie B

Venuti viene da un biennio con la Sampdoria in Serie B, al termine del quale non ha prolungato il contratto rimanendo quindi senza squadra. In estate non si è accordato con nessun club, ma presto per lui potrebbe iniziare una nuova avventura sempre nel campionato cadetto. Stando a quello che riporta Gianlucadimarzio.com, il terzino si sta allenando con l'Ascoli.

Manca ancora la firma

Il club marchigiano, prima di prendere una decisione definitiva, intende visionare il giocatore. Venuti, infatti, sarà aggregato all'Ascoli per un periodo di prova e, solo al termine di esso, verrà reso noto se la carriera dell'ex viola avrà già a partire dalle prossime settimane un nuovo capitolo.