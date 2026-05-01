Brescianini: "Grande lavoro di mister Vanoli, pensa solo alla salvezza e non molla mai. Il suo futuro? Non spetta a noi decidere"

A Tuttopsport, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato in un'intervista, spiegando e analizzando veri punti della sua stagione e del suo passato con l'Atalanta.

Sulla gara contro la Roma

“Giocando per ultimi sapremo già i risultati, ma ciò non cambierà il nostro approccio alla partita, che sarà molto intensa. La Roma rispecchia tutte le caratteristiche delle squadre di mister Gasperini. Dobbiamo portare a termine questa stagione nel migliore dei modi, per poi ripartire con obiettivi alti".

Su Vanoli

“Ha fatto un grande lavoro e con lui ho un bel rapporto. Pensa soltanto a salvare la Fiorentina ed è il primo a non mollare. Certe decisioni, però, non spettano a noi giocatori”.

Sull'addio all'Atalanta

“Ho scelto io di andare via per cercare più spazio in un club importantissimo. È stata una tappa intermedia della mia carriera. Finora ho avuto qualche problema fisico e ho giocato meno nella prima parte di stagione”.