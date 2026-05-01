Brescianini: "Ho scelto la Fiorentina per il progetto ambizioso, qui tutti vogliono alzare il livello. Sul futuro..."

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in un'intervista a Tuttosport, toccando vari temi della sua carriera e della sua esperienza a Firenze.

Le parole di Brescianini

"Ho scelto di venire a Firenze perché c'è un progetto ambizioso. Portiamo a casa questa stagione per ripartire con alti obiettivi, In società tutti vogliono alzare il livello e tornare protagonisti".

Sul futuro

“Voglio diventare un giocatore importante, un punto fermo della squadra. E poi raggiungere l'Europa, anche oltre la Conference, Credo che lo status del club sia per primo questo. Nazionale? Con Spalletti ho realizzato il sogno, ogni giocatore deve fare il massimo per centrare i traguardi”.