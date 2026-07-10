UFFICIALE: la Carrarese fa incetta di giovani viola! Dopo Rubino anche un difensore approda in gialloblù

Giorno di ufficializzazioni in casa Carrarese. Il club toscano, dopo aver preso in prestito l'attaccante Rubino, ha ufficializzato anche l'arrivo (sempre in prestito) del giovane difensore Lorenzo Romani, reduce da un anno in prestito in Serie C al Lecco. Di seguito il comunicato del club e le parole del calciatore.

Il comunicato del club

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Romani, che vestirà la maglia del club apuano sino al 30 giugno 2027. Il difensore centrale, classe 2005, è dotato di un’importante struttura fisica, di un ottimo senso della posizione e di un prezioso piede mancino, soprattutto nella fase di costruzione del gioco. In carriera, sino ad ora, dopo alcune stagioni da pilastro della difesa di mister Galloppa nella Fiorentina Primavera, rientrando con frequenza anche nel giro dei convocati della prima squadra, ha già messo a referto 34 presenze in Serie C con la maglia del Lecco. Per il talentuoso prospetto, anche la soddisfazione di 3 presenze con la maglia della Nazionale Italiana Under 18 e 2 presenze con la Nazionale Italiana Under 20.

Benvenuto a Carrara, Lorenzo!

Le dichiarazioni

“Firmare per la Carrarese è stato emozionante - ha detto il difensore - del resto questo trasferimento rappresenta uno step importante per la mia carriera. L’anno scorso, anche complice la mia amicizia con Rubino, ho seguito la squadra e sono rimasto impressionato dall’ambiente, oltreché dalla compattezza del gruppo, facilmente percepibile anche dall’esterno. Dal punto di vista tecnico, sono un difensore centrale mancino, abile nell’impostazione dal basso, per questo Bastoni dell’Inter è fonte d’ispirazione come calciatore. Comunque, sono davvero molto carico per questo nuovo inizio, spero di continuare il percorso di crescita e riuscire a dare il mio contributo al Club.”