Graziani: "Niente scuse, Kean domenica doveva essere in tribuna. Braschi? Sono sicuro che Vanoli gli darà spazio"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “In un momento delicato come questo Kean dovrebbe essere sempre in tribuna a vedere la squadra, la fisioterapia è una scusa perché l'avrebbe potuta fare in un altro momento. Comunque ogni volta che ha giocata ha dato l'anima: i numeri sono lontani dall'anno scorso, ma sull'impegno non possiamo dirgli niente. Mi dispiace solo, ripeto, che ci sia una mancanza di sensibilità su certe cose, come essere presente allo stadio per la partita. Spesso i calciatori non capiscono quanti sacrifici fanno i tifosi per loro”.

“Vanoli darà spazio anche ai giovani”

Poi ha aggiunto: “Sulla questione Braschi dico solo che bisogna lasciar fare l'allenatore. Sono sicuro che se ci sarà la possibilità gli darà spazio, a lui come ad altri giovani, evidentemente ha reputato che contro il Sassuolo non fosse il caso. Per la panchina dell'anno prossimo mi piacerebbe Sarri, ma se lo prendi devi lasciarlo lavorare liberamente. Grosso sta facendo bene da qualche anno, ma tutto dipenderebbe dal materiale che gli verrebbe messo a disposizione”.