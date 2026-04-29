La Fiorentina sorride, due recuperi importanti per Roma. Ma Kean e Piccoli...

In vista della prossima trasferta di campionato contro la Roma, la Fiorentina va verso il recupero di Robin Gosens. Il terzino tedesco, uscito anzitempo a Lecce per un infortunio alla coscia, conta di essere a disposizione per la gara di lunedì.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, lo stesso discorso va fatto per Fabiano Parisi, il cui edema osseo al piede destro è in fase di miglioramento. Queste le buone notizie per Paolo Vanoli.

Sono invece da monitorare le condizioni di Luis Balbo, che ha dovuto alzare bandiera bianca all'Artemio Franchi per via di un acciacco fisico. Moise Kean prosegue il suo piano di contenimento del dolore alla tibia, mentre Niccolò Fortini è ancora alle prese con una sindrome retto-adduttoria.

Nel frattempo Roberto Piccoli sta lavorando per smaltire il guaio alla coscia che lo perseguita da due settimane e che gli ha impedito di giocare contro il Sassuolo.