Clamoroso Martínez Quarta, si fa espellere dopo pochi minuti nel Superclasico. Poi prende in giro i tifosi del Boca

Un Superclásico durato appena una manciata di minuti per Lucas Martínez Quarta. L’ex difensore della Fiorentina ha lasciato il River Plate in dieci alla Bombonera, rimediando un cartellino rosso diretto nelle battute iniziali della sfida contro il Boca Juniors.

L’episodio nasce da una trattenuta ai danni di Miguel Merentiel, lanciato verso la porta. L’arbitro Nicolás Ramírez inizialmente lascia proseguire, poi viene richiamato al monitor dal VAR Silvio Trucco. Dopo la revisione arriva l’espulsione per aver impedito una chiara occasione da gol: il River si ritrova così in inferiorità numerica prima del decimo minuto.

Per Martínez Quarta si tratta della quinta espulsione con la maglia del River e della seconda dell’anno: anche contro il Blooming, in Copa Sudamericana, aveva lasciato anticipatamente il campo, in quel caso dopo appena cinque minuti.

L’uscita dal terreno di gioco è accompagnata anche da un gesto destinato ad alimentare la tensione. Il difensore mostra con le dita un tre e un uno verso il pubblico del Boca, richiamando il risultato della finale di Libertadores vinta dal River a Madrid nel 2018. Un riferimento al passato che non cancella il peso del rosso: per l’ex viola, il derby comincia e finisce quasi subito.