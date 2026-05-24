Martinez Quarta contro i giornalisti: "Nessuno di voi immaginava che saremmo arrivati fin qui". E sull'addio di Gallardo...

L'ex difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è uno dei giocatori più rappresentativi dell'attuale River Plate. I Millonaros, dopo le difficoltà nella prima parte di stagione, sono riusciti ad agguantare la finale del Torneo Apertura della Primera Division argentina.

L'attacco alla stampa

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, che il River giocherà contro il Belgrano, Martinez Quarta non le ha mandate a dire ai giornalisti presenti: “Tre mesi fa nessuno immaginava che noi saremmo stati qui, soprattutto voi. Qualunque cosa accada questa domenica dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto”.

L'addio di Gallardo

L'ex viola ha ricordato anche l'ex tecnico Marcelo Gallardo, che qualche mese fa aveva dato le dimissioni a seguito di una campagna mediatica della stampa argentina: "Se n'è andato l'allenatore più vincente della storia, ci ha fatto molto male, ma abbiamo saputo andare avanti. Cercheremo di dare una gioia alla gente".