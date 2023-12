Il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato la vittoria della Fiorentina di ieri sera a Radio Bruno Toscana: “Prima di tutto mi è piaciuto il risultato, un gran risultato. Il Genk è una squadra europea e competitiva, sforna giocatori giovani da molto tempo. La vittoria è bella e importante, per altro dal ventesimo minuto in poi la gara si è inclinata. Abbiamo visto la Fiorentina capace di chiudere con venticinque tiri a due. Sappiamo che per il nostro modo di giocare, quel poco che concediamo è letale. Ma lasciamo fare, abbiamo fatto tanto. Il successo è molto meritato”.

Su Gonzalez: “A Italiano vanno i meriti di aver fatto capire al ragazzo dove rende meglio. Sì, probabilmente a destra è di un altro passo, però dall'altra parte gioca sempre qualcun altro. E tentare di portare Ikoné a una condizione migliore significa crescere. Sa bene anche Italiano che Nico va meglio a destra, ha riprovato tante volte con gli altri esterni”.

Su Mina: “Bella notizia, ma anche solo il fatto che abbia giocato una partita. Ci ha messo lo zampino sul gol del pareggio, decisivo per non rientrare in campo in svantaggio”.