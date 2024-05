Perché Belotti e Ikone sono stati esclusi dalla convocazione? Le condizioni dei due giocatori

Tra i non convocati per la partita tra Fiorentina e Monza troviamo il centravanti Andrea Belotti e l'attaccante esterno, Jonathan Ikone.

Le condizioni dei due

Ma perché i due giocatori non sono stati portati da Italiano per questa sfida? Il francese non ci sarà per via di un trauma all’anca destra. Quanto a Belotti è stato escluso a causa della lombalgia.

Recupero possibile per venerdì

Per entrambi potrebbe esserci un recupero per la prossima gara di campionato, quella interna di venerdì prossimo contro il Napoli.