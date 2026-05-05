Galbiati: “Solomon avrà fatto una partita decente, cederei Kean e Dodô. Sarri perfetto per ricostruire”

Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha spaziato su alcune tematiche di casa Fiorentina dopo la brutta battuta d’arresto in casa della Roma.

’Se Dodô rimane non cambia molto’

“Ci sta di perdere, così però…Vedendo il gol di Pisilli, si può osservare come Comuzzo quando deve saltare da fermo non prenda mai la palla. Solomon? Dal suo arrivo avrà fatto una partita decente. Gudmundsson mi chiedo se avrà fatto la doccia. Dodô? Se rimarrà o meno non cambia molto, Gosens è arrivato alla fine. A centrocampo l’unico potrebbe essere Fagioli, Kean lo darei via”.

‘Prenderei Sarri’

“L’anno prossimo? Penso che se verrà fatto un programma a lungo termine cercheranno prima di tutto di fare un gruppo di lavoro, poi se riusciranno a lottare per l’Europa… Allenatore? Prenderei Sarri, perfetto per ricostruire”.