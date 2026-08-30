La Nazione: Da cento a zero. Che figuraccia
Duri anche i commenti sul QS de La Nazione Firenze dopo la sconfitta per 0- della Fiorentina al Franchi contro il Frosinone nel giorno del centenario viola.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Da cento a zero. Che figuraccia".
Pagina 2
A pagina 2 si parla della festa: "Viola, vince solo la storia. Emozioni dopo la partita. Ovazioni per Bati e Rui
Pagina 3
A pagina 3 si parla della gara: “Gara choc, Grosso guaio al Franchi. Tre schiaffi, tanti errori e fischi. Squadra a picco, è già emergenza”.
Pagina 5
A pagina 5 le parole di Grosso: “Grosso, che delusione: ”Sì sono preoccupato. C'è solo da lavorare"
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