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La Nazione: Da cento a zero. Che figuraccia

Redazione /
La Nazione
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Duri anche i commenti sul QS de La Nazione Firenze dopo la sconfitta per 0- della Fiorentina al Franchi contro il Frosinone nel giorno del centenario viola. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Da cento a zero. Che figuraccia". 

Pagina 2

A pagina 2 si parla della festa: "Viola, vince solo la storia. Emozioni dopo la partita. Ovazioni per Bati e Rui

Pagina 3

A pagina 3 si parla della gara: “Gara choc, Grosso guaio al Franchi. Tre schiaffi, tanti errori e fischi. Squadra a picco, è già emergenza”. 

Pagina 5

A pagina 5 le parole di Grosso: “Grosso, che delusione: ”Sì sono preoccupato. C'è solo da lavorare"

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