L'ennesimo gol di Boga e la Juventus vince, battuta anche l'Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo una partita combattuta è servito l'ennesimo gol di Boga dal suo arrivo in bianconero per portare la Juventus alla vittoria contro l'Atalanta.

La gara

Lo juventino ha trovato il gol al 48esimo. Pochi minuti prima Scalvini aveva colpito un legno facendo tremare la porta di Carnerecchi. Con questa vittoria la Juventus vola al quarto posto in solitaria.

La classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 35, Genoa 33, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.