Ufficiale: il Venezia trova il nuovo allenatore, squadra affidata ad uno specialista della salvezza
Davide Nicola
Inevitabile il cambio sulla panchina del Venezia dopo le 6 sconfitte ottenute da Stroppa in altrettante partite. Decisiva la sconfitta contro l'Atalanta per l'allenatore protagonista della promozione in Serie A della scorsa stagione.
La scelta della dirigenza
La squadra, ultima in solitaria quattro punti dietro alla Fiorentina, sarà guidata dallo specialista delle salvezze impossibili Davide Nicola, che proverà a dare la scossa ai suoi ragazzi a partire dalla sfida contro il Napoli.
I precedenti
Nicola, reduce dalla retrocessione con la Cremonese della scorsa stagione, cercherà di replicare le clamorose salvezze ottenute con Crotone e Salernitana; quest'ultima ottenuta subentrato in corsa come quest'anno al Venezia.
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