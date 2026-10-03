C'è anche Mastantuono nel video saluto a Messi: "Ho realizzato un sogno". E parte la carica alla nuova Dieci Albiceleste

E' la finestra Nazionali dei saluti a Lionel Messi, pronto a lasciare l'Argentina dopo queste ultime amichevoli, organizzate appositamente per il suo saluto. L'Albiceleste ha già battuto la Bolivia per 4-0 e affronterà stanotte il Burkina Faso, prima della gara contro il Benin che sancirà davvero the last dance per il numero 10.

C'è anche Mastantuono

Tra i convocati di Scaloni, come sappiamo, c'è anche Franco Mastantuono che è apparso anche nel video-saluto, pubblicato dallo stesso Messi su Instagram, con un eloquente: “Ho realizzato un sogno”, in riferimento alla possibilità di giocare con il numero Dieci. E un tema che scatterà nei prossimi giorni sarà proprio la corsa alla nuova maglia numero Dieci dell'Argentina, con lo stesso Mastantuono che è in corsa.