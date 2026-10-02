Dalla Spagna: "Il Real ha grande fiducia nelle capacità di Mastantuono. Si tratta di un prestito semplice, a fine stagione...."

Il giornalista spagnolo Sergio Lopez, in un lungo articolo pubblicato su AS, ha analizzato la prima parte di stagione di Franco Mastantuono con la maglia della Fiorentina. Lopez si è soffermato anche sul futuro del fantasista argentino, che proprio in queste ore è stato al centro del dibattito a Firenze.

L'inizio di stagione

Lopez ripercorre il difficile avvio della squadra viola, sottolineando le difficoltà iniziali incontrate dal giovane argentino. Dall’arrivo di Vanoli, però, la squadra sembra aver cambiato marcia e anche Mastantuono ne ha beneficiato. Il giocatore, autore di una splendida tripletta contro il Venezia, ha migliorato le proprie prestazioni, tanto da meritarsi la convocazione di Scaloni con la nazionale argentina.

Il Real guarda con attenzione

Il giornalista, infine, si sofferma sul futuro del talento di proprietà del Real Madrid. Secondo Lopez, i Blancos stanno monitorando da vicino le prestazioni di Mastantuono, sul quale “continuano ad avere grande fiducia nelle sue capacità”. La volontà di entrambe le parti di tornare a vestire la maglia del Real sarebbe testimoniata anche dalla scelta di non inserire alcuna clausola di acquisto a favore dei viola, nonostante Paratici abbia provato a lungo a inserirla. Si tratta di un “semplice prestito” che, secondo il giornalista, a fine stagione porterà nuovamente Mastantuono nella capitale spagnola.